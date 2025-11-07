Компания Чип воркер(ChipWorker) располагает передовой лабораторией тестирования компонентов площадью 500 м², основанной на больших данных о тестировании 3 000 000+ микросхем и проверке на контрафактность тысяч брендовых компонентов. Инженеры проведут осмотр, измерение, проверку и тестирование электронных компонентов, начиная с внешней упаковки и заканчивая внутренней, и выдадут авторитетные отчеты о тестировании, чтобы гарантировать соответствие компонентов самым высоким стандартам, тем самым гарантируя, что компоненты продаются как 100% новые и оригинальные, и гарантируя безопасность вашей цепи поставок.

