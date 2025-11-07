Москва
Наши преимущества Почему выбирают нас Мы упрощаем для вас процесс закупок, ускоряя развитие вашего бизнеса
  • Однооконное приобретение компонентов
  • Мы предлагаем комплексные услуги по закупкам: от поиска
    поставщиков до логистики, упрощая и оптимизируя процесс.
  • Профессиональная команда закупок
  • У нас более 30 опытных специалистов по закупкам, которые глубоко
    понимают рынок материалов.
  • Экономия времени и денег, эффективные закупки
  • Мы снижаем затраты и экономим время, используя оптовые
    закупки, прямое сотрудничество с производителями и фьючерсы.
  • Авторитетное тестирование, обеспечение качества
  • Авторитетные организации тестируют чипы и гарантируют качество,
    подлинность и безопасность оборудования.
Возможности испытательной лаборатории

Компания Чип воркер(ChipWorker) располагает передовой лабораторией тестирования компонентов площадью 500 м², основанной на больших данных о тестировании 3 000 000+ микросхем и проверке на контрафактность тысяч брендовых компонентов. Инженеры проведут осмотр, измерение, проверку и тестирование электронных компонентов, начиная с внешней упаковки и заканчивая внутренней, и выдадут авторитетные отчеты о тестировании, чтобы гарантировать соответствие компонентов самым высоким стандартам, тем самым гарантируя, что компоненты продаются как 100% новые и оригинальные, и гарантируя безопасность вашей цепи поставок.
Услуги и возможности
Интеллектуальный цифровой склад площадью 800 м²
Более 30 профессиональных закупщиков, обладающих глубоким знанием рыночных материалов
Определение запасных частей с помощью экспертов для беспрепятственной замены устаревших устройств качественными альтернативами
Власти проверяют микросхемы и делают все возможное, чтобы гарантировать качество, подлинность и безопасность ваших устройств.
Всего 4 шага для глобальных закупок
Регистрация члена Регистрация члена Став членом сайта, получите
эксклюзивные скидки, акции и
защиту данных.
Добавить, заказать, оплатить Добавить, заказать, оплатить Найдите нужную модель,
добавьте в корзину,
оформите заказ и оплатите.
Доставка из зарубежного склада Доставка из зарубежного склада После получения оплаты
доставка из-за рубежа, примерно
4-6 недель до доставки в Россию.
Получение товара Получение товара Отправка со склада в
России, доставка до двери
за неделю.
  • Мы компания, стремящаяся к технологическому прогрессу, с командой, полной энтузиазма и креатива. Наша миссия — предоставление комплексных решений: агентские закупки, поиск редких компонентов, заказ фьючерсов и представительство у глобальных дистрибьюторов.
  • С момента основания мы помогли многим компаниям получить нужные компоненты, сохраняя их конкурентное преимущество в цифровую эпоху. Мы верим в силу технологий и стремимся быть движущей силой изменений.
